ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на западе Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на западе Москвы

Благоустройство городских территорий начнется с Западного административного округа Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах благоустройства районов Фили-Давыдково и Можайский в Западном административном округе (ЗАО) в этом году.

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