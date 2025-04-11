Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на западе Москвы

Благоустройство городских территорий начнется с Западного административного округа Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах благоустройства районов Фили-Давыдково и Можайский в Западном административном округе (ЗАО) в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии