Кызыл-Жар – Шахтер Караганда: прогноз на матч 29 июня 2024 года, Чемпионат Казахстана, Победа Кызыл-Жар

Дата: 29 июня 2024 годаМесто проведения: стадион «Karasay» Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ➡️ Забрать фрибет 3 000₽ Кызыл-Жар: Главный тренер: Али Алиев Прошлый результат: Поражение от Астаны 0:1 Текущее положение: 10 место, 10 очков Лучший бомбардир: Евгений Березкин (4 гола в 13 матчах) Форма: Не выигрывает в 7 последних матчах, забив всего 1 гол и пропустив 5 в последних 5 играх.