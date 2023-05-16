Украинские журналисты сообщили о взрывах в Киеве

В ночь на 16 мая в столице Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает интернет-издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на журналистов издания «Укринформ».
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