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Украинские журналисты сообщили о взрывах в Киеве

В ночь на 16 мая в столице Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает интернет-издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на журналистов издания «Укринформ».

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