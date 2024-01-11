Фима, сынок, запомни! Самое страшное – совать пальцы в розетку, мясорубку и в обручальное кольцо.

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Первая брачная ночь. Парень:— Дорогая, я у тебя первый?Девушка:— Ну конечно, дорогой… И почему ВСЕ об этом у меня спрашивают?!! Пациенты психиатрической клиники смотрят вместе с завотделением предвыборные теледебаты.

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