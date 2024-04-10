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Лакросс-гол и пас Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон" в НХЛ

Лакросс-гол и пас Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон" в НХЛ

В среду, 10 апреля, завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где "Бостон Брюинз" встречался с "Каролиной Харрикейнз" на своем домашнем стадионе "Ти-Ди Гарден" в Бостоне, США.

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