Лакросс-гол и пас Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон" в НХЛ

В среду, 10 апреля, завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где "Бостон Брюинз" встречался с "Каролиной Харрикейнз" на своем домашнем стадионе "Ти-Ди Гарден" в Бостоне, США.