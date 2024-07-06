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NYT: Врач рассказал о нескольких жестоких убийствах русских пленных наемниками ВСУ

Немецкий военный медик Каспар Гроссе, находившийся в зоне конфликта на Украине на территории, контролируемой ВСУ, рассказал газете The New York Times (NYT) о убийстве российских солдат в украинском плену.

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