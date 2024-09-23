Редкие кадры пролёта ФАБ-500 дают примерное понимание, что авиабомба - это не какое-то маленькое изделие, а огромная конструкция, которая очень быстро перемещается в пространстве.
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Редкие кадры пролёта ФАБ-500 дают примерное понимание, что авиабомба - это не какое-то маленькое изделие, а огромная конструкция, которая очень быстро перемещается в пространстве.
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