Наши представления о Луне разбились вдребезги: что обнаружил на спутнике «Чанъэ-5»?

Николай Герасименко

Фантастика! Особенно это, "Во всяком случае НАСА уже строит планы по снаряжению в ближайшее десятилетие космической миссии «Артемида» с высадкой астронавтов в районе лунных полюсов." Они же уже "летали" туда и 300 кг грунта привезли, вот только шариков не нашли. Странно!