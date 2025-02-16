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Свежие комментарии

  • Игорь Клейновас
    Это шарики из "Светофора" )). Их тогда не успели завезти на Луну )))Наши представлени...
  • Николай Герасименко
    Фантастика! Особенно это, "Во всяком случае НАСА уже строит планы по снаряжению в ближайшее десятилетие космической м...Наши представлени...
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Наши представления о Луне разбились вдребезги: что обнаружил на спутнике «Чанъэ-5»?

Наши представления о Луне разбились вдребезги: что обнаружил на спутнике «Чанъэ-5»?

Можно сказать, что наши давние представления о Луне потерпели крах, и всё благодаря недавней миссии на спутник Земли китайской станции «Чанъэ-5».

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Комментарии
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Николай Герасименко
Прямо всю Землю засрали? Вы не в компании Греты Тумберг случаем трудитесь?
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2 час.
Николай Герасименко
Фантастика! Особенно это, &quot;Во всяком случае НАСА уже строит планы по снаряжению в ближайшее десятилетие космической миссии «Артемида» с высадкой астронавтов в районе лунных полюсов.&quot; Они же уже &quot;летали&quot; туда и 300 кг грунта привезли, вот только шариков не нашли. Странно!
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2 час.
Игорь Клейновас
Это шарики из &quot;Светофора&quot; )). Их тогда не успели завезти на Луну )))
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2 час.
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