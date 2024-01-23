Муар и немного нуар: какой вышла весенняя кутюрная коллекция Dior

Мария Грация Кьюри вновь с присущим ей перфекционизмом подошла к созданию новой коллекции от кутюр. В ней были и простота, и роскошь, и неискажённое чувство истории, и нацеленное на современность ощущение актуальности.
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