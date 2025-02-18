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В России прошли успешные испытания ракеты 9М134 «Булат» для ПТРК

В России прошли успешные испытания ракеты 9М134 «Булат» для ПТРК

«Высокоточные комплексы» в составе «Ростеха» успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, более известной как «Булат», для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

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