В России прошли успешные испытания ракеты 9М134 «Булат» для ПТРК

«Высокоточные комплексы» в составе «Ростеха» успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, более известной как «Булат», для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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