Минобороны России опубликовало видео обстрела окопов ВСУ в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры обстрела окопов украинских военных в районе Спорного. «Фейерверк» в окопах ВСУ в районе Спорного (ДНР) после точного попадания российских военных», — отмечается в заявлении.
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