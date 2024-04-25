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Новый ФОК в Раменском: от котлована до бассейна за 8 месяцев!

Новый ФОК в Раменском: от котлована до бассейна за 8 месяцев!

Радостная новость для любителей спорта в Раменском округе: долгожданный Физкультурно-оздоровительный комплекс распахнет свои двери уже в декабре этого года!Строительство объекта стартовало совсем недавно, но работа кипит вовсю: котлован вырыт, к нему подведены все необходимые коммуникации.

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