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Владимирские новости

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Геоботаник Ярошенко провёл первое обследование растительности Владимирской области

Геоботаник Ярошенко провёл первое обследование растительности Владимирской области

Геоботаник Павел Ярошенко провёл последние 17 лет жизни во Владимире, где создал первое обследование растительного покрова области и подготовил 7 аспирантов, ставших преподавателями вузов.

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