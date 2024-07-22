Бонуччи о Кьезе: «Ему нужно покопаться в себе и понять, чего он хочет. Федерико должен сделать шаг вперед, чтобы стать топ-игроком» 

«Не знаю, нужно ли ему покидать «Юве». Думаю, ему нужно покопаться в себе и понять, чего он хочет. В последние годы у него были проблемы с физикой и характером, теперь ему нужно сделать шаг вперед, чтобы стать топ-игроком.