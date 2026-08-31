Был взрыв, капитан сбежал первым: подробности крушения парома с сотнями пассажиров

Судно FILO JET направлялось из Кирении в Ташуджу. Ещё возле берега начались серьёзные проблемы. Во время шторма в носовой части корабля раздался взрыв, после чего паром стал тонуть, а пассажиры – массово выпрыгивать за борт.
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