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Metro Москва

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Был взрыв, капитан сбежал первым: подробности крушения парома с сотнями пассажиров

Был взрыв, капитан сбежал первым: подробности крушения парома с сотнями пассажиров

Судно FILO JET направлялось из Кирении в Ташуджу. Ещё возле берега начались серьёзные проблемы. Во время шторма в носовой части корабля раздался взрыв, после чего паром стал тонуть, а пассажиры – массово выпрыгивать за борт.

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