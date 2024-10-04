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Иваново

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Гуманитарная помощь, собранная на ярмарке «День урожая», передана военнослужащим и мирным жителям Донбасса и приграничья

Очередную партию гуманитарной помощи, в которую, в том числе, вошёл груз, собранный на народной сельскохозяйственной ярмарке «День урожая», представители фонда «Своих не бросаем» передали военнослужащим одной из воинских частей региона.

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