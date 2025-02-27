Трамп заявил о большом уважении к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень уважает украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляцию вел C-SPAN.
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