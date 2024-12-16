Потеря Красноармейска станет крупнейшей неудачей для ВСУ: причина

ДОНЕЦК, 16 декабря, ФедералПресс. По мнению экспертов, потеря города Красноармейска в ДНР станет одной из крупнейших потерь для украинской армии за последние месяцы и усугубит положение ВСУ на фоне успешного наступления ВС РФ.
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