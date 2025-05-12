День фрилансера в России: когда отмечают, история и значение праздника

Этот праздник — не только повод поздравить независимых специалистов, но и возможность задуматься о будущем труда, гибкости рабочих форматов, ценности креативного подхода и важности личной ответственности в профессиональной деятельности.
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