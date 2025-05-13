ИКАО назначил Россию виновной в крушении малайзийского самолёта в ДНР

Нидерландское правительство сообщило, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) принял сторону Австралии и Нидерландов в разбирательстве о причастности России к крушению малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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