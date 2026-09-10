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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» подписала Порохова из «Шинника». Контракт с форвардом – до 2029-го

« Балтика » подписала Илью Порохова из « Шинника ». 25-летний нападающий подписал контракт с калининградским клубом на срок до июня 2029 года.

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