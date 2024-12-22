Клычков рассказал о последствиях налета украинских дронов

К счастью, благодаря оперативным действиям службы удалось предотвратить серьезные последствия атаки – возгорание было быстро локализовано и на данный момент полностью устраненоГубернатор Орловской области Андрей Клычков поделился информацией о последствиях нападения украинских дронов на соседний с Калужским регион.