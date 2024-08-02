В Эстонии нашли объяснение трате средств ЕС на мастер-классы по метанию топоров

В Эстонии нашли объяснение трате средств Европейского союза на мастер-классы по метанию топоров и сауне - якобы эти мероприятия помогут местным жителям участвовать в процессе климатического перехода, на что были выделены средства ЕС.
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