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В Томске введен «режим черного неба» из-за погоды

В Томске введен «режим черного неба» из-за погоды

Пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что по прогнозам синоптиков, в Томске до 30 января будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

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