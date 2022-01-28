В Томске введен «режим черного неба» из-за погоды

Пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что по прогнозам синоптиков, в Томске до 30 января будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.
Пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что по прогнозам синоптиков, в Томске до 30 января будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.
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