Джабаров: воинственные заявления могут помешать Мерцу стать канцлером ФРГ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием Ридус выразил свое мнение о заявлении кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца относительно возможных поставок ракет Taurus Украине.