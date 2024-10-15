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Джабаров: воинственные заявления могут помешать Мерцу стать канцлером ФРГ

Джабаров: воинственные заявления могут помешать Мерцу стать канцлером ФРГ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием Ридус выразил свое мнение о заявлении кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца относительно возможных поставок ракет Taurus Украине.

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