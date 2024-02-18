"Потомок Чингисхана" неудачно пошутил: Решил забрать земли у России

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После интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону, вызвавшего широкий резонанс во всем мире, со странным заявлением выступил экс-глава Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.

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