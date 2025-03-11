Доктор Антон Рыжий: в Челябинске будут обучать первой помощи при атаках дронов

В Челябинске стартуют бесплатные курсы по оказанию первой помощи. Как сообщил URA.RU главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Антон Рыжий обучение будет проходить в Штабе общественной поддержки.
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