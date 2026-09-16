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Литва стала первой страной, получившей от Франции права на ремонт САУ Caesar

Литва стала первой страной, получившей от Франции права на ремонт САУ Caesar

Литва создаст центр обслуживания и ремонта французских самоходных гаубиц Caesar. Франция передаст стране технологии и документацию для работы с электронными и гидравлическими компонентами установок — именно эти узлы требуют специализированного ремонта и до сих пор не обслуживались за рубеж.

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