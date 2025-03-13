Певица JALAGONIA взорвала музыкальные чарты хитом «Дежавю»

Более того, этот трек был признан лучшим в феврале по версии сайта ТОПХИТ! Эта эмоциональная баллада о смелом шаге к свободе собрала более 1 миллиона стримов и покорила эфиры 60 радиостанций страны, получив высший бал, а критики и фанаты назвали трек настоящим гимном женской силы и решимости.