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Певица JALAGONIA взорвала музыкальные чарты хитом «Дежавю»

Певица JALAGONIA взорвала музыкальные чарты хитом «Дежавю»

Более того, этот трек был признан лучшим в феврале по версии сайта ТОПХИТ!  Эта эмоциональная баллада о смелом шаге к свободе собрала более 1 миллиона стримов и покорила эфиры 60 радиостанций страны, получив высший бал, а критики и фанаты назвали трек настоящим гимном женской силы и решимости.

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