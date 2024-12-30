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«Работала в Европе, но вернулась в Россию, ушла из театра». Куда пропала актриса Елена Панова?

Оглавление Творческие истоки и личная жизнь Работала в Европе, но предпочла Россию Уход из из МХТ имени Чехова Показать ещё Приветствуем! Яндекс-картинки Елена Панова — известная российская актриса, чья карьера в кино и театре продолжает развиваться.

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