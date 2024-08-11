Эндрю Шовлин: «У «Мерседеса» произойдут значительные изменения конструкции болида 2025 года»

В «Мерседесе» готовы сильно изменить конструкцию болида 2025 года. Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что команда работает над тем, чтобы внести серьезные изменения в конструкцию болида следующего года, несмотря на стабильность технического регламента.