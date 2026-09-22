Названа предварительная причина пожара в ТК в Стерлитамаке

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, унесшего жизни четверых человек, стала аварийная работа электросети.
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