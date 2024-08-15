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NASA отправит свой марсоход на штурм одного из самых крутых и сложных участков кратера Езеро

NASA отправит свой марсоход на штурм одного из самых крутых и сложных участков кратера Езеро

Perseverance на Марсе, снимок сделан 30 июля, в 1224 марсианский день, или сол, миссии / © NASA / JPL-Caltech Марсоход NASA 19 августа начнет подъем по западному краю кратера Езеро, который будет включать в себя преодоления одного из самых крутых и сложных участков, с которыми ровер сталкивался на сегодняшний день.

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