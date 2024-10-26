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Всё о женщинах

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Юрист о детях-квадроберах и ответственности их родителей: «Наказывать за игру достаточно странно»

Юрист о детях-квадроберах и ответственности их родителей: «Наказывать за игру достаточно странно»

Недавно депутат Госдумы Сергей Колунов предложил призвать к ответственности родителей детей-квадроберов, а в одной из красноярских школ преподаватель физики во время уроков переоблачился в квадробера.

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Комментарии
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ОКСАНА ГОР оксана гор
На одном сайте привели приме одной семьи, где дочь заявила, что она кошечка. Папа забрал у неё компьютер, мобильник, планшет, повесил на холодильник замок и заявил, что кошкам компьютер и прос. не нужен, еду для кошек он уже купил и поставил в коморку. Дочь тут же превратилась в девочку. Все посмеялись и больше к этой теме не возвращались.
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18 час.
Ирина Черных
&quot;Юрист о детях-квадроберах и ответственности их родителей: «Наказывать за игру достаточно странно»                                                                                                              Играть в  кошек и собак в 21-м веке ещё более странно!
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18 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Это - необразованность родителей и полное тупоумие.
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17 час.

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