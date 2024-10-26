Юрист о детях-квадроберах и ответственности их родителей: «Наказывать за игру достаточно странно»

ОКСАНА ГОР оксана гор

На одном сайте привели приме одной семьи, где дочь заявила, что она кошечка. Папа забрал у неё компьютер, мобильник, планшет, повесил на холодильник замок и заявил, что кошкам компьютер и прос. не нужен, еду для кошек он уже купил и поставил в коморку. Дочь тут же превратилась в девочку. Все посмеялись и больше к этой теме не возвращались.