После выстрела в глаз задержаны трое: что известно о массовой драке на заправке в Ленобласти

Рассказываем, что известно о массовой драке в Ломоносовском районе Ленобласти.Вечером воскресенья, 3 декабря, полицейским в Ломоносовском районе Ленобласти поступило сообщение о драке на автозаправке у дома №1 по улице 1-й Квартал в селе Русско–Высоцкое.
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