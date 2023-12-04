После выстрела в глаз задержаны трое: что известно о массовой драке на заправке в Ленобласти

Рассказываем, что известно о массовой драке в Ломоносовском районе Ленобласти.Вечером воскресенья, 3 декабря, полицейским в Ломоносовском районе Ленобласти поступило сообщение о драке на автозаправке у дома №1 по улице 1-й Квартал в селе Русско–Высоцкое.