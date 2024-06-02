Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35

США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35

Как и следовало ожидать, западная пресса не прошла мимо того, чтобы не похвалить собственную авиацию и при этом не унизить российские истребители.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Пиндосы насмешили! Абрамсы тоже всех победили на поле боя - горят как свечки! А F35 даже союзники США отказываются брать - более 1000 неустраненных проблем на самом «лучшем» самолете США!
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14 час.
Андрей
и почему то с СУ-57-ым и его ракетами &quot;воздух-воздух&quot; не сравнивают.
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13 час.

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