Как и следовало ожидать, западная пресса не прошла мимо того, чтобы не похвалить собственную авиацию и при этом не унизить российские истребители.
США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Пиндосы насмешили! Абрамсы тоже всех победили на поле боя - горят как свечки! А F35 даже союзники США отказываются брать - более 1000 неустраненных проблем на самом «лучшем» самолете США!
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14 час.
Андрей
и почему то с СУ-57-ым и его ракетами "воздух-воздух" не сравнивают.
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13 час.
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