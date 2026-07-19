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ВК Пресс

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Шквал баллистики! Такого количества ракет на Киев ещё не было: адская ночь

Шквал баллистики! Такого количества ракет на Киев ещё не было: адская ночь

Ночной удар по Киеву: украинские СМИ сообщили о рекордном числе баллистических ракет В ночь на 19 июля Киев подвергся одной из самых масштабных ракетных атак за всё время конфликта.

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