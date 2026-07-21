Мужчина утонул в пруду в Киевском районе Донецка По данным МЧС, родственники обнаружили тело 66-летнего мужчины на поверхности пруда примерно в 15 метрах от берега, после чего водолазы извлекли погибшего из воды https://t.
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