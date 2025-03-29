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Григорян о «Локо» после 1:5 от «Крыльев»: «На поле не было лидера, команда развалилась. Лидер – Баринов, Баринов и еще раз Баринов. Матч показал, что равного ему нет»

Московский клуб был разгромлен «Крыльями Советов» (1:5) в в матче 22‑го тура Мир РПЛ. «Смотрите, кого сегодня не было на поле у «Локомотива»– не было лидера.

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