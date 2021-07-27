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Тренер Розанов покинул академию Плющенко. Год назад он ушел из группы Тутберидзе (Sport24)

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Розанов покинул академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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