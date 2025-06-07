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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нетрадиционное? Командовать сериалом по Mass Effect поставили сценариста «Звезд...

Нетрадиционное? Командовать сериалом по Mass Effect поставили сценариста «Звезд...

Нетрадиционное? Командовать сериалом по Mass Effect поставили сценариста «Звездного пути за пределы»Как сообщило издание Deadline, у экранизации серии игр Mass Effect от BioWare появился шоураннер в лице Дага Джанга — создателя «Под прикрытием» и сценариста «Звездного пути за пределы».

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