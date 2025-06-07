Нетрадиционное? Командовать сериалом по Mass Effect поставили сценариста «Звезд...

Нетрадиционное? Командовать сериалом по Mass Effect поставили сценариста «Звездного пути за пределы»Как сообщило издание Deadline, у экранизации серии игр Mass Effect от BioWare появился шоураннер в лице Дага Джанга — создателя «Под прикрытием» и сценариста «Звездного пути за пределы».
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