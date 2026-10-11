В Ростове жителям района без воды подвезли две автоцистерны

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону жителям домов в районе улиц МОПРа, Балакирева, Стачки, Республиканской и Вагулевского доставили питьевую воду двумя автоцистернами из-за аварии на водопроводных сетях, ремонт которых продлится до полуночи.