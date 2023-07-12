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WP: делегация США в Вильнюсе пришла в ярость после критики Зеленского

Критика решения НАТО по Украине от президента Незалежной Владимира Зеленского разозлила делегацию США в Вильнюсе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти НАГЛЫЕ ТВАРИ на Украине уже не просят - ТРЕБУЮТ и ВЫМОГАЮТ!! Понимают подлецы, что США и Евросоюз увязли в этом конфликте по уши, и уже, даже  во вред увязшим, будут &quot;помогать&quot; Украине, чтобы только свою собственную задницу прикрыть!!  Да и  БИДОН увяз со своим сыном-уродом-наркоманом Хантером, чтобы Бурисма выплачивала его сыну по 80 тысяч долларов каждый месяц. НА НАРКОТУ!! Не  выполнит прихоти зелебобика - не получит 80 тысяч долларов. Сынок же все бидоново состояние пронаркоманит со своими шлюхами!!
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