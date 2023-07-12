WP: делегация США в Вильнюсе пришла в ярость после критики Зеленского

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лина любимцева

Эти НАГЛЫЕ ТВАРИ на Украине уже не просят - ТРЕБУЮТ и ВЫМОГАЮТ!! Понимают подлецы, что США и Евросоюз увязли в этом конфликте по уши, и уже, даже во вред увязшим, будут "помогать" Украине, чтобы только свою собственную задницу прикрыть!! Да и БИДОН увяз со своим сыном-уродом-наркоманом Хантером, чтобы Бурисма выплачивала его сыну по 80 тысяч долларов каждый месяц. НА НАРКОТУ!! Не выполнит прихоти зелебобика - не получит 80 тысяч долларов. Сынок же все бидоново состояние пронаркоманит со своими шлюхами!!