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Росатом: вариант остановки Курской АЭС рассматривался, но окончательное решение пока не принято

Росатом: вариант остановки Курской АЭС рассматривался, но окончательное решение пока не принято

Разговоры о том, чтобы оставить Курскую АЭС, шли, однако окончательного решения принято не было. Как сообщил телеканалу «Звезда» глава Росатома Алексей Лихачев, Курская АЭС играет важную роль для всего региона.

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