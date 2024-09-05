Росатом: вариант остановки Курской АЭС рассматривался, но окончательное решение пока не принято

Разговоры о том, чтобы оставить Курскую АЭС, шли, однако окончательного решения принято не было. Как сообщил телеканалу «Звезда» глава Росатома Алексей Лихачев, Курская АЭС играет важную роль для всего региона.
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