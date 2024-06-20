Разработан софт против преступлений с криптовалютами. И другими виртуальными активами

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о создании в России специального программного обеспечения для пресечения преступлений с криптоактивамиКак сообщает «Коммерсантъ», тема «Современные цифровые решения на страже закона» стала центральной для мероприятия, в котором участвовали руководители прокуратур Бразилии, Египта, Индии, Ирана, КНР, России, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии.