Концовка матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (3:2) получилась горячей. На 96-й минуте между полузащитником грозненцев Калиду Сидибе и нападающим «Зенита» Александром Соболевым возникла словесная перепалка – в конфликт вмешались другие футболисты, в итоге Соболев получил желтую карточку.
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