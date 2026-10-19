Концовка матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (3:2) получилась горячей. На 96-й минуте между полузащитником грозненцев Калиду Сидибе и нападающим «Зенита» Александром Соболевым возникла словесная перепалка – в конфликт вмешались другие футболисты, в итоге Соболев получил желтую карточку.