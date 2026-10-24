Всё просто — Уиткофф в Норвегию, Трамп — в Китай, Зеленский пусть молча ждет своей участи Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma/TASS) Госсекретарь США Марко Рубио прямым текстом объявил, что американцы хотят как можно быстрее завершить украинской конфликт.