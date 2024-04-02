Имя: Лани Фамилия: Блэр Полное имя: Лани Блэр Национальность: американец Родилась: 6 июня 1989 г. Страна: Бронкс, Нью-Йорк, США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 36-25-38 (ЕС) 91-63,5-97 Рост: 5,7; 170 см Размер обуви: (США) 8 Лани Блер Инстаграм – @laniblair #Lani #Blair.
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