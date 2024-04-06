Ростехнадзор выявил 38 замечаний для устранения к дамбе Орска в 2020 году

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в 2020 году проводила плановую проверку дамбы в Орске и обнаружила 38 замечаний для устранения, но не смогла проверить выполнение предписания из-за моратория на внеплановые проверки.