КУЧНЕЕ, БАНДЕРЛОГИ! ЛУКАШЕНКО ОБЪЕДИНИЛ ОППОЗИЦИЮ БЕЛОРУССИИ

ФОТО: MATTEO NARDONE / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО Сегодня, придя в себя после последних потрясений от присаженного и охотно дающего показания Протасевича, коллективная оппозиция Белоруссии сделала заявление о "последнем и решительном бое".
ФОТО: MATTEO NARDONE / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО Сегодня, придя в себя после последних потрясений от присаженного и охотно дающего показания Протасевича, коллективная оппозиция Белоруссии сделала заявление о "последнем и решительном бое".
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