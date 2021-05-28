Страна и люди

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КУЧНЕЕ, БАНДЕРЛОГИ! ЛУКАШЕНКО ОБЪЕДИНИЛ ОППОЗИЦИЮ БЕЛОРУССИИ

КУЧНЕЕ, БАНДЕРЛОГИ! ЛУКАШЕНКО ОБЪЕДИНИЛ ОППОЗИЦИЮ БЕЛОРУССИИ

ФОТО: MATTEO NARDONE / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО Сегодня, придя в себя после последних потрясений от присаженного и охотно дающего показания Протасевича, коллективная оппозиция Белоруссии сделала заявление о "последнем и решительном бое".

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